Uşak Üniversitesi, 16 Mayıs 2025 Cuma günü ikinci kez düzenlenecek olan "Mezunlar Günü Buluşması" ile mezunlarını kampüs çatısı altında yeniden bir araya getirmeye hazırlanıyor.

2006 yılında kurulan ve bugüne kadar 60 bini aşkın mezun veren Uşak Üniversitesi, eğitim-öğretim, bilimsel araştırmalar, kültürel ve sportif faaliyetler alanında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ederken; mezunlarıyla olan bağlarını güçlendirmeyi de sürdürüyor.

İlki geçtiğimiz yıl yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Mezunlar Günü etkinliği, bu yıl da tüm fakülteler ve meslek yüksekokullarının katılımıyla gün boyu sürecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Mezunlar, mezunlargunu.usak.edu.tr adresinden bağlı oldukları fakülte veya bölüm özelindeki programlara ulaşabilecek.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada; "2006 yılında kurulan üniversitemizin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki gelişimine hep birlikte tanıklık ettik. 60 bini aşkın mezun vermenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Uşak Üniversitesi Mezunlar Gününü sadece geçmişi hatırlamak için değil, geleceğe dair yeni fikirlerin ve iş birliklerinin doğacağı bir platform olarak da değerlendiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi mezunlarına seslenen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş; ‘‘Sizlerin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarılar, üniversitemizi daha da ileriye taşıyan en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri olmaktadır. Uşak Üniversitesi ailesi olarak sizlerle yeniden bir araya gelmek, heyecanınıza ortak olmak ve sizlerden ilham almak istiyoruz. Sizleri 16 Mayıs 2025 Cuma günü, tüm fakültelerimiz ve meslek yüksekokullarımızın katılımıyla gerçekleşecek olan "Mezunlar Günü Buluşması" etkinlikleri için üniversitenize, mezun olduğunuz bölümlere davet ediyoruz. Bu büyük buluşmada sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız’’ dedi.