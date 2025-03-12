Uşak Belediyesi kentte bulunan bir özel kreş ve gündüz bakım evinde bulunan öğrencileri ziyaret etti.

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde kentte bulunan bir özel kreş ve gündüz bakım evini ziyaret ederek miniklerle keyifli vakit geçirdiler. Ziyaret kapsamında Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Serap Saruhan ve Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kahraman Topbay bulundu. Çocukların neşesine ortak olan Belediye Başkan Yardımcısı Saruhan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Topbay katkı sağlayacak projeler üzerine sohbet ederek ve minik yüreklerin mutluluğuna tanıklık ettiler.

Öte yandan, Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Uşak Belediyesi olarak, çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.