Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM), ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM), İŞKUR ve Karcan A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen ‘Üretim ve Planlama Mühendisliği’ mesleki eğitim kursu başarıyla tamamlandı.

Kurs sonunda sertifika teslim töreni düzenlendi. Tören, Karcan A.Ş.’de gerçekleştirildi. Programda yapılan açıklamada, yürütülen bu iş birliği sayesinde genç iş gücünün sektörel donanımı artırılırken, istihdam imkanlarının güçlendirilmesine de katkı sağlandığı belirtildi.

Törene Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, ESOGÜSEM Müdürü Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, ETTOM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ulutan, Karcan A.Ş. Direktörü Oğul Can Gezer, İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile firma yöneticileri katıldı.