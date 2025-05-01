Mersin Tarsus’ta kadınlar stant açarak el emeği ürünlerini sergiledi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Üretici Kadınlar Kampüste’ projesi sürüyor. Kadınların her alanda güçlenmesini sağlamak ve onların toplumsal hayatta daha etkin roller üstlenmelerine katkı sunmak adına çalışmalarına devam eden Tarsus Belediyesi, proje kapsamında kadın üreticileri öğrenci ve akademisyenlerle buluşturdu. İlçedeki üniversitede stant kuran kadınlar, el emeği ürünlerini üniversite öğrencileri ve akademik kadroyla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında kadın üreticilere yönelik ’İletişim Sanatı’ konulu eğitim düzenleneceği ayrıca Tarsus Belediyesi Kent Orkestrasının da sahne alacağı ifade edildi.