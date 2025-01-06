Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre kabulde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Hüsni de yer aldığı kaydedildi.