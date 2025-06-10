Dünyaca ünlü pop yıldızı Halsey, 2025 yılında çıkacağı turne kapsamında 21 Ağustos’taki performansı öncesinde hayranlarına mesaj gönderdi. 2022 yılında verdiği konser büyük ilgiyle karşılanan ve ikinci kez İstanbul’da konser vermeye hazırlanan Halsey, "Dünyada en sevdiğim şehirlerden birinde konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın" diyerek, Türk dinleyicileriyle bir kez daha buluşacak olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

Amerikalı pop müzik ikonu Halsey, 21 Ağustos’ta vereceği İstanbul konseri öncesi kendisini sabırsızlıkla bekleyen Türk hayranlarına bir mesaj gönderdi. Alternatif rock, elektronik ve pop müziği benzersiz bir tarzda harmanlayan, röportajlarında Türk kültürüne olan ilgisini sık sık dile getiren Halsey, İstanbul konseri öncesinde gönderdiği mesajında "Dünyada en sevdiğim şehirlerden birinde konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın" ifadelerini kullandı.

Büyük ilgi gören, kapılarda kilometrelerce kuyruk oluşan ve bir saniye bile düşmeyen enerjik ritmiyle akıllara kazınan 2022 konserinin ardından Halsey, ikinci kez İstanbul’u ziyaret edecek. 21 Ağustos’ta Yenikapı Festival Park’ta hayranlarıyla buluşacak olan Halsey, birbirinden güzel şarkılarını hayranları için söyleyecek.

Stagepass & Concerts East ve Biletinal iş birliğiyle gerçekleştirilecek konserin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışta.