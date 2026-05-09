Mehmet Akif Ersoy'un 'Safahat' eserinden ilhamla hazırlanan ve vicdan, özgürlük ile direniş temalarını işleyen oyun, Karabük Üniversitesinde sanatseverlerle buluştu.

Karabük Üniversitesinde sahnelenen 'Firavunla Yüz Yüze' tiyatro oyunu, hologram teknolojisiyle zenginleştirilmiş anlatımıyla izleyicilere güçlü bir sanat deneyimi sundu.

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez, oyunun çıkış noktasına ilişkin değerlendirmesinde Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını sahneye taşımayı amaçladıklarını belirterek, 'Bu yıl Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserini oyunlaştırdık. Yeni bir teknik uyguluyoruz hologramla 'Firavunla Yüz Yüze'. Tam da bu zamanlarda, zamanın Firavun'unun zulüm saçtığı bir dönemde şöyle bir ayna tutmak istedik.' ifadelerini kullandı.

Yenilmez ayrıca Karabük Üniversitesinin uluslararası vizyonuna dikkat çekerek, 'Üniversitemiz önemli bir üniversite. Adeta ülke dışında 'gönül coğrafyamız' diye tarif ettiğimiz coğrafyaya insan kaynağı yetiştiriyor.' dedi.

Oyunda, Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez sahne aldı. Eserde bireyin vicdanıyla yüzleşmesi, özgürlük arayışı ve zulme karşı direniş temaları işlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gösterime akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.