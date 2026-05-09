Karabük Üniversitesi'nin (KBÜ) ortakları arasında yer aldığı Avrupa Komisyonu destekli GreenCamUz Projesi'nin açılış toplantısı Özbekistan'da gerçekleştirildi

Özbekistan'da düzenlenen GreenCamUz Projesi Kick-Off Toplantısı'nda, yükseköğretimde çevre ve iklim odaklı çalışmalar ile uluslararası iş birliği süreçleri değerlendirildi.

Avrupa Komisyonu tarafından 359 bin 682 avro bütçeyle desteklenen ve 2025 yılı ERASMUS-EDU-2025-CBHE çağrısı kapsamında yürütülen GreenCamUz Projesi'nin Kick-Off Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Üç gün süren programın ilk günü Taşkent Uluslararası Üniversitesi, ikinci günü Orta Asya Çevre ve İklim Üniversitesi (Green University), üçüncü günü ise Alfraganus Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Program kapsamında proje hedefleri, öncelikli çalışma alanları ve planlanan faaliyetler ele alınırken, yeşil çevre anlayışı doğrultusunda ağaç dikimi etkinliği de gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi adına açılış konuşmasını yapan Erasmus+ Proje Sorumlusu Elif Ergin, üniversitenin akademik yapısı, uluslararası iş birlikleri ve proje deneyimi hakkında bilgi verdi. Ergin ayrıca proje kapsamındaki görev ve sorumlulukları aktardı. Doç. Dr. Ertuğrul Esmeray ise planlanan eğitim faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Kokand Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen projede, Özbekistanlı paydaşların yanı sıra Polonya Opole Teknoloji Üniversitesi ve Litvanya Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi ile proje süreçleri değerlendirilerek yol haritası oluşturuldu.

Özbekistan'dan Taşkent Uluslararası Üniversitesi, Orta Asya Çevre ve İklim Üniversitesi, Alfraganus Üniversitesi, Andican Devlet Teknik Enstitüsü ve İşletme ve Girişimcilik Yüksekokulu'nun katkı sunduğu proje; Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı ile Taşkent Devlet Şarkiyat Üniversitesi tarafından da destekleniyor.

Program kapsamında Karabük Üniversitesi heyeti, Özbekistan'daki üniversitelerle iş birliği görüşmeleri de gerçekleştirdi. KBÜ ile ISFT arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalanırken, Amalıy Fanlar Üniversitesi ve Yönetim ve Gelecek Teknolojileri Üniversitesi ile de temaslarda bulunuldu.

Karabük Üniversitesi heyeti ayrıca Alfraganus Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Nevruz kutlamalarına katıldı.

Programa Avrupa Birliği Özbekistan Büyükelçisi, Polonya Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vekili ile çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri de iştirak etti.

Proje görüşmelerine Karabük Üniversitesini temsilen Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Ertuğrul Esmeray, Dr. Öğr. Üyesi Dilmurod Juraev, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur ve Erasmus+ Proje Sorumlusu Elif Ergin katıldı.