Karabük Teknokent Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karabük Üniversitesi Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında yapıldı.

Karabük Teknokent Genel Kurulunda yapılan değerlendirmelerde, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artırılması ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Samet Nohutçu, genel kurul üyelerine yaptığı sunumda Karabük Teknokent'in son dönemdeki gelişimini ve yürütülen çalışmaları aktardı.

Nohutçu, Teknokent'in artan performansıyla birlikte bölgedeki Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin güçlendiğini ifade etti.

Genel kurulda yapılan değerlendirmelerde, üniversite-sanayi iş birliğinin Teknokent'in temel öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı. Akademik bilgi birikiminin sanayi ile buluşturulmasının, katma değeri yüksek projelerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Özellikle Karabük'ün demir-çelik sektöründeki firmalarla yürütülen iş birliklerinin bölgesel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi. Bu kapsamda üretim süreçlerinin geliştirilmesi, yenilikçi teknolojilerin uygulanması ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi.

Toplantıda ayrıca Karabük Teknokent'in sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.