Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek seminerde fiziksel aktivitelerin sağlıklı yaşama katkısı anlatılacak.

Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminerler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda 17 Nisan 2025 günü saat 11.00’da Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda "Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam’’ konulu seminer düzenlenecek. Seminer, Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Beden Eğitimi Öğretmeni Pınar Sönmez tarafından gerçekleştirilecek seminerde fiziksel aktivitelerin sağlıklı yaşama katkıları anlatılacak. Hareketsiz yaşamın getireceği sağlık sorunları üzerinde durulacak.