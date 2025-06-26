Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri, Türk Kızılayı ile birlikte gerçekleştirdiği proje ile insanları kan vermeye yönlendirdi.

BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çakır Koçak danışmanlığında Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında bir proje yürütüldü. Türk Kızılayı ile BARÜ arasında düzenlenen projede Ebelik bölümü birinci sınıf öğrencilerinden Bilgesu Alpdoğan Hatice Tunç, Bahar Babamuradova, Sarvara Kabulova aktif rol aldı.

Projede yer alan gönüllü öğrenciler, Hükümet Caddesi’nde bulunanları kan bağışına teşvik ederek, bölgeye kurulan Türk Kızılayı çadırlarında Kızılay ekibine destek sağladı. Ebelik bölümü öğrencileri, kan bağışında bulunanlara moral verip motive ederek, onları kan verirken de yalnız bırakmadı. Gün boyunca vatandaşlara sıcak yemek ve içecek ikramında bulunan ekip, ayrıca sağlık taramaları da gerçekleştirdi. Öğrenciler vayandaşların tansiyonu da ölçerek, sağlık durumları ile ilgili bilgi de verdi.

Başarılı bir şekilde projeyi tamamlayan öğrenciler, "Hem sosyal sorumluluk bilincimizi artırmak hem de gerçek ihtiyaçlara dokunmak bizim için çok değerliydi. Kızılay’ın bizlere sunduğu bu imkân sayesinde pek çok insanla temas kurma ve farkındalık oluşturma şansı yakaladık. Aynı zamanda, bu proje vesilesiyle sosyal iletişim becerilerimizin de güçlendiğini düşünüyoruz" diyerek duygularını ifade ettiler.

Türk Kızılay yetkilileri ise, bu projede yer alan tüm gönüllülere teşekkür ederek gençlerin bu tür çalışmalarda yer almasının, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.