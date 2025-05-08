Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tarafından, Doç. Dr. Seçil Utma danışmanlığında yürütülen proje kapsamında düzenlenen kısa film etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kültürel ve sanatsal yönlerini geliştirmeyi, sinema aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, Atça MYO öğrencisi Emre Söğüt’ün gerçekleştirdiği açılış sunumuyla başladı. Söğüt, konuşmasında sanatın bireylerin duygu ve düşüncelerini ifade etme biçimi olarak toplumsal farkındalık oluşturmada oynadığı role dikkat çekti. Sunumda, sanatın bireysel gelişime ve toplumsal bilinçlenmeye katkısı vurgulandı.

Açılışın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan kısa film, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında katılımcılara sürpriz hediyeler takdim edildi. Etkinliğin planlama ve uygulama sürecinde, teknik destek ve organizasyonel çalışmalarda Sinema Topluluğu da katkı sundu.