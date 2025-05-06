Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu, baharın habercisi Hıdırellez’i geleneksel etkinliklerle kutladı. Kutlamalarda yapılan çeşitli oyunlarla öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi yanında yer alan yeşil alanda gerçekleştirilen kutlamalar, hem eğlenceli hem de kültürel yönüyle dikkat çekti. Şenlik, OMÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bekir Şişman’ın açılış konuşmasıyla başladı. Şişman, konuşmasında Hıdırellez’in kökenine ve kültürel anlamına değinerek, "Türkler baharın gelişini iki farklı tarihte kutlamaktadır: Nevruz ve Hıdırellez. Nevruz, İslamiyet öncesine dayanan ve Doğu Türklüğü tarafından kutlanan bir bayramken; Hıdırellez, İslam sonrası dönemde Hızır ve İlyas figürleri etrafında gelişen bir inanışla Batı Türklüğünde benimsenmiştir. Bu özel gün, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir. Hızır, zor durumda kalanların yardımına koşan, uğradığı yerlere bolluk ve bereket getiren bir figürdür. ‘Kul bunalmayınca Hızır yetişmez’ sözü, bu anlayışın halk arasındaki ifadesidir" dedi.

Kutlamalarda geleneksel oyunlar ve etkinlikler ilgiyle karşılandı. Yumurta tokuşturma, halat çekme, ip atlama, çuvalla koşu, kaşıkla yumurta taşıma, yakartop, çömlekten mani çekme gibi pek çok oyunla öğrenciler keyifli vakit geçiridi.

Etkinlik, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla, neşeli ve anlamlı bir atmosferde sona erdi.