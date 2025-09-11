İstanbul Beylikdüzü’nde doğa tutkunlarını heyecanlandıran nadir bir olay yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve halk arasında “sabır otu” olarak bilinen Agave Bitkisi, Yaşam Vadisi 1. Etap’ta çiçek açtı. Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından toprakla buluşturulan bu özel bitki, yaşamı boyunca yalnızca bir kez çiçek açmasıyla dikkat çekiyor.

60 YILDA BİR GELEN MUCİZE

Agave Bitkisi’nin ömrü 60 ila 100 yıl arasında değişiyor. Bu süre boyunca yalnızca bir kez çiçek açan bitki, Yaşam Vadisi’nde gözlemlenen çiçeklenme ile bölge sakinlerine eşsiz bir doğa deneyimi sundu.

UNESCO KORUMASINDAKİ BİTKİ İSTANBUL’DA HAYAT BULDU

Güney Amerika, Orta Amerika, Güneybatı Amerika ve Meksika’nın bazı çöl bölgelerine özgü olan Agave, Aloe Vera’ya olan benzerliğiyle de vatandaşların ilgisini çekiyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alması, bitkinin ekolojik ve kültürel değerini daha da artırıyor.