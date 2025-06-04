Aydın Efeler İlçesi’ne bağlı Umurlu Mahallesi’nde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu’nun 4-A sınıfı düzenledikleri geceyle okullarına veda etti. Oldukça anlamlı ve bir o kadar da heyecanlı gecen mezuniyet töreninde arkadaşları adına konuşan Büşra Maraş, sadece okuyup yazmayı değil kendilerine sevgi dostluk ve sabrı öğreten öğretmenlerine teşekkür etti.

Okul Müdürü Hüsamettin Coşkun’un da katıldığı 4-A sınıfı mezuniyet törenine öğrenci velileri ve davetliler de yoğun ilgi gösterdi. Mütevazı ancak oldukça anlamlı olan mezuniyet töreninde öğrencilerine son kez hitap eden 4-A Sınıfı öğretmeni Fatih Akkavak, "Sevgili yavrularım, dört yıl önce başladığımız bir yolculuğun bugün sonuna geldik. Önünüzde daha nice uzun yollar var. Hayat yolculuğunun ilk adımı olan bu dört yıllık süreçte sizlere okul dersleri ile birlikte hayat derslerini de en iyi şekilde vermeye gayret ettik. Her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış bu aziz vatanın her ferdinin üzerine düşen önemli vazifeler vardır. Bu vazifelerin başında da milli ve manevi değerlere sahip çıkmak gelir. Sizlerin atalarımızdan aldığınız emanetlere en iyi şekilde sahip çıkıp yücelteceğinizden kuşkum yok" diyerek öğrencilerine bir ömür boyu başarı ve mutluluk diledi.

4-A sınıfı adına konuşan Büşra Maraş ise, hayatın ilk basamağı olarak kabul edilen bu dört yıllık süreçte kendilerine emek veren herkese teşekkür ederek, "Hayatımızın ilk basamağı olan ilkokulu bitirmenin heyecanını yaşıyoruz. Okuyup yazmayı, saymayı hesaplamayı öğrendik. Ancak bizler için en önemlisi dostluğu, sevgiyi sabrı öğrendik. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Geride kalan 4 yıllık süreçte güzel anılar biriktirdik. Güzel anılarımızla vatanımıza, milletimize ailemize ve çevremize faydalı bireyler olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.