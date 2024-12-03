İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nin iş birliğiyle ilk kez düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilirlik Kısa Film Festivali, üç günlük yoğun programın ardından düzenlenen gala ile sona erdi. Festival, dünya çapındaki genç sinemacılara kendilerini ifade edebilecekleri önemli bir platform sundu.

Gala programına katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, üniversitenin sürdürülebilirlik konusundaki başarısına dikkat çekti. Bir yıllık emek ve yoğun bir çalışmanın sonucunda bu festivalin düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Bahri Şahin, “Güzel Sanatlar Fakültesi ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü’nü tebrik ediyorum. Bizler, sürdürülebilirlik stratejilerimizle sadece akademik olarak değil; iş, çevre ve toplum üzerinde katma değer sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Küresel vizyonumuz doğrultusunda; eğitimde, araştırmada ve sanatta sürdürülebilir odaklı toplumsal faydayı artırmak için yenilikçi yöntemler ve iş birlikleri ile hareket ediyoruz. Birinin etkisini diğerinden ayırmak mümkün değil” açıklaması yaptı.

“Sürdürülebilirlik, hepimizin ortak sorumluluğudur”

Prof. Dr. Bahri Şahin, “Bu festival, sürdürülebilirlik odaklı temasıyla farklı perspektifler sunarken; dünyanın dönüşümünü sanatsal bir ifadeyle vurguluyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak toplumsal değeri artıran böyle bir projenin ilk kez düzenlenmesine ev sahipliği yapmak bizler için çok kıymetli ve dünyanın geleceği konusundaki kritik rolümüzün de farkındayız. Üniversitemiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimseyerek yaptığı çalışmalar neticesinde YÖK tarafından hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024’te ‘Sürdürülebilirlik’ alanında ‘enerji verimliliği yatırımı kullanımı’ ve ‘tüketilen su miktarı başına su tasarrufu yatırımı’ kategorilerinde 1’inci, ‘Kişi başı doğrudan karbon ayak izi’ kategorisinde ise 8’inci sırada yer aldı. Sürdürülebilirlik, hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortaya koyduğu kalkınma planlamaları ve hedefleri doğrultusunda İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde ve farkındalığıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Festivale katılan herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu festival hepimizin festivali”

Festival Direktörü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Ahmet Bikiç, festival sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, “Çok keyifli bir festival sürecini geride bıraktık. Festival boyunca çok değerli konuklar bizlerle birlikteydi. Bu meşakkatli yolculukta başta festival ekibim olmak üzere, festivalde emeği geçen herkese bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu festival hepimizin festivali” dedi.

Milletvekillerinden destek mesajları

Gala programına katılan 25. ve 26. dönem Ak Parti Mardin Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi yazar Orhan Miroğlu, “Sürdürülebilirlik konusunda İGÜ’nün ulusal ve uluslararası alanda geldiği noktayı görmek beni mutlu etti. Festivale katılan tüm sinemacıları tebrik ediyorum” dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram ise gençlere mücadeleyi bırakmamaları çağrısında bulunarak “Sanat ve gençlerin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalin lise ve uluslararası kategorilerinde ödüller dağıtıldı. Ödül almaya hak kazananlar ise şu şekilde:

Liseler Arası Kategori:

En İyi Senaryo: Haksızlık - Mustafa Kemal Gülmüş

En İyi Görüntü: Suluboya - Arda Keskin

En İyi Yönetmen: Mevzubahis - Ozan Uzunoğlu

Uluslararası Kategori:

En İyi Senaryo: Göçebe - Selim Alan

En İyi Görüntü: Uncle Ali - Ömür Gürgen

En İyi Yönetmen: The Fence - Ali Zare Ghanatnowi

Düzenlenen festival, hem sinema hem de sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturarak beğeni topladı. Gala sonunda Festival Direktörü Ahmet Bikiç, festivalin önümüzdeki sene tekrar yapılacağını duyurdu.