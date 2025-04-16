Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri renkli görüntülerle başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer’de bir ay sürecek, spor şenlikleri görkemli açılış töreniyle başladı. Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde; Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Nilüfer 23. Uluslararası Spor Şenlikleri’nin açılış töreni, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, Geçmiş Dönem Nilüfer Belediye Başkanı Faruk Baykal, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ramiz Arabacı ve Dekan Yardımcısı Recep Görgülü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Abdurrahman Dağlar, Nilüfer İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mutlu Akın, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Aydın Narin ve Erkan Öztürk, Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Başkan Yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış törenini, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri Gizem Katıkol ve Mustafa Yıldız sundu.

“NİLÜFER’DEN DÜNYAYA BARIŞ KÖPRÜSÜ KURACAĞIZ”

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, böylesine köklü bir organizasyonun meşalesini yeniden yakmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Başkan Şadi Özdemir, “Bu şenlik, sadece Bursa’nın olimpiyatları değil, aynı zamanda barış, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir organizasyon. Bir ay boyunca kentimizde sporun ve şenlik ruhunun coşkusunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Şenliklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kapsadığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Binlerce öğrencimiz spor yaparak barışı ve umudu büyütecek. Nilüfer’den dünyaya barış köprüsü kuracağız” diye konuştu.

“SPORLA HEM BEDENLERİ HEM GÖNÜLLERİ BULUŞTURUYORUZ” Bursa Nilüfer’de bir ay boyunca tam anlamıyla bir spor bayramı yaşanacağını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Atatürk’ün ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünü ilke edinerek düzenlediğimiz bu etkinlik, çocuklarımızın hem sporla gelişmesini hem de sosyalleşmesini sağlıyor. 166 okuldan yaklaşık 20 bin öğrenci, artistik cimnastikten atletizme, basketboldan satranca kadar 19 farklı branşta yarışacak” ifadelerini kullandı.

Şenlik kapsamında “Geleneksel Türk Oyunları”, “Okul Öncesi Şenliği” ve “Uçurtma Şenliği” gibi renkli etkinliklerin de yer alacağını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Tüm Bursalıları, bu heyecana ortak olmaya ve çocuklarımızın azmini izlemeye davet ediyoruz” dedi.

“NİLÜFER’İN SPOR KÜLTÜRÜ ÇOK GÜÇLÜ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz de törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada, sporun birleştirici gücünü hep birlikte hissediyoruz. Nilüfer Belediyesi’nin 23 yıldır sürdürdüğü bu şenlik, kentin spor kültürünü güçlendiriyor. Bursa’yı sporun başkenti yapma yolunda Nilüfer’in katkısı çok büyük. Katkılarından dolayı Başkan Şadi Özdemir’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış töreni, minik sporcuların renkli gösterileriyle devam etti.

BİR AY BOYUNCA SPOR DOLU GÜNLER

17 Nisan -20 Mayıs tarihleri arasında sürecek şenlikler boyunca Nilüfer’de öğrenciler sporla dolu günler geçirecek. Nilüfer’deki 166 okuldan 20 bini aşkın öğrencinin katılacağı şenliklerde 19 branşta müsabakalar düzenlenecek. Şenliklerin son haftasında, Nilüfer Belediyesi’nin başka şehirlerdeki kardeş kentlerinden de öğrenciler katılacak.

