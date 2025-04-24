Büyükşehir Belediyesi tarafından 2.’si düzenlenen Uluslararası Mersin Çocuk Festivali coşkuyla tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar, festival boyunca rengarenk kostümleri ve geleneksel danslarıyla Mersin’de kültür şöleni yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali, Özgecan Aslan Barış Meydanında gerçekleşen gala gösterisiyle sona erdi. Festivalde Türkiye’den Adıyaman, Konya, Edirne, Adana ve Ankara’nın yanı sıra; Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Arnavutluk, Gürcistan, İran, Kosova ve Polonya’dan gelen halk dansı toplulukları sahne aldı. Kültürler arası şölen havasında geçen festival, çocukların bayramını gerçek anlamda uluslararası bir buluşmaya dönüştürdü. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar, festival boyunca rengarenk kostümleri ve geleneksel danslarıyla Mersin’de kültür şöleni yaşattı. Çocuklar, festival boyunca çeşitli ilçelerde gösteriler sundu.

"Yüzlerce çocuğu misafir ettik"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ diyerek çocuklara hediye ettiği bayramı tüm dünya çocukları ile kutladıklarını söyledi. Çocukların festival boyunca çeşitli ilçelerde gösteriler sunduğunu belirten Özgülder, festival boyunca Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra 10 ülkeden gelen yüzlerce çocuğu misafir ettiklerini ifade ederek, "Dolu dolu bir festivali oldu. Bu yıl 2.’sini gerçekleştirdik. Amacımız her zaman daha da gelişerek yapılmasıydı. Gerçekten zengin bir program oldu. Bu noktada gerçekten çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Festival kapsamında farklı yerlerden gelen çocuklara Mersin’i tanıttıklarını belirten Özdülger, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen gala gösterisiyle festivalin son bulduğunu kaydetti.