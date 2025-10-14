Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda bu yıl 5’inci kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı. Mermer blokların ‘adalet’ temasıyla şekilleneceği sempozyuma aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeden 9 heykeltıraş katılıyor.

Kuşadası Belediyesi ve Mehmet Nuri Göçen Vakfı (MN Göçen Vakfı) iş birliği ve Marmara Adalar Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 5’inci Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı. Bu yıl, adalet temasıyla gerçekleşecek olan sempozyumun açılışı nedeniyle Kuştur Mevkii’nde bulunan eski deve güreşi alanında tören yapıldı. Törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Vakfı temsilcisi Ebru Gökçe, Neopolis Heykel Sempozyumu Küratörü Hakan Şengönül, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Kuşadası belediye Başkanı Ömer Günel, "Heykel sempozyumunu bu yıl da düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Amacımız kültür ve turizm başkenti olan Kuşadası’nı sokakta da sanatla buluşturmak. Kuşadası sanatla iç içe büyüyen bir turizm kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Bu yıl sempozyumun temasını adalet olarak belirledik. Adalet ve bağımsız yargı herkese lazım. Bunu her geçen gün görüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden sempozyuma katılmak için heykeltıraşlar müracaat etti. Sempozyum için alana 30 ton mermer getirildi. Bu konuda bize destek olan Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer’e de çok teşekkür ederim. Heykeltıraşlarımız 1 ayda gördüğünüz mermer blokları sanat eserine dönüştürecekler. Daha sonra da Kuşadası’nın uygun alanlarında bu sanat eserleri sergilenecek. Sempozyum için belediyenin kasasından para çıkmıyor. Tüm masraflar sponsorlar tarafından karşılanıyor" diye konuştu.

5. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, konuşmaların ardından Başkan Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nı temsilen Ebru Gökçe ve sempozyumun Küratörü Hakan Şengönül tarafından vurulan ilk sembolik çekiç darbesi ile başladı. Sempozyumda bu yıl Türkiye, Estonya, İran, İtalya, Japonya, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan’dan heykeltıraşlar yer alıyor. 14 Kasım’a kadar sürecek olan sempozyumda çocuklar için çeşitli atölyeler de düzenlenecek.