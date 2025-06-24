Niğde’nin Ulukışla ilçesinde vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla kurulan Ulukışla Vergi Dairesi Müdürlüğü, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse, Belediye Başkanı Ali Uğurlu, Niğde Defterdarı İhsan Mintaş, defterdarlık personeli, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Niğde Defterdarı İhsan Mintaş, " 2024 yılında yasalaşan tasarruf tedbirleri ile bakanlığa verilen yetki doğrultusunda; hizmetlerin birleştirilmesi ve tek elden verilmesi amacıyla, taşra teşkilatımızda faaliyet gösteren ve 1000 ve üzeri mükellefe sahip olan ilçe müdürlüklerinin vergi iş ve işlemleri sonlandırılarak, bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüklerinin kurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilimizde bu kriteri karşılayan iki ilçemiz bulunmaktadır. Bunlardan biri, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Ulukışla Vergi Dairesi Müdürlüğü, diğeri ise yakında açılacak olan Çiftlik Vergi Dairesi Müdürlüğü olacaktır" dedi.

Mintaş, vergi dairelerinin yalnızca bir tahsilat merkezi değil, aynı zamanda vatandaşlara doğru ve güncel mali bilgi sağlayan, şeffaf ve adil bir vergilendirme sürecinin teminatı olan kurumlar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; "Ulukışla Vergi Dairesi Müdürlüğü, ilçemize sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve mükelleflerimizin işlemlerinin kolaylaştırılması açısından önemli bir adımdır. Bu yeni dairemizle birlikte mükelleflerimize daha etkin rehberlik yapılacağına, sorularına hızlı ve doğru yanıtlar verileceğine, vergi süreçlerinin daha anlaşılır hale geleceğine ve vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye çıkacağına gönülden inanıyorum" ifadelerine yer verdi.