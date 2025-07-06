Uludağ Ketenlik Yaylası’nda çıkan orman yangını, ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Uludağ Ketenlik Yaylası’nda, dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına, 72 personel, 1 insansız hava aracı (İHA), 4 helikopter, 8 arazöz ve 9 iş ve hizmet aracı müdahale etti. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahale sayesinde alevlerin yayılması kısa sürede engellendi.