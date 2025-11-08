Sakız sektörünün güçlü oyuncularından Oneo, içerik üreticilerine özel ferah ve yenilikçi buluşma noktası Oneo Ferah Stüdyo’yu hayata geçirdi. 8-9 Kasım tarihlerinde Emaar AVM’de ilk kez içerik üreticileriyle buluşacak stüdyo, üniversiteler başta olmak üzere farklı lokasyonlarda ilham vermeye devam edecek. İçerik üretmek isteyenlerin ağırlandığı mobil içerik stüdyosunda en beğenilen videoların sahipleri, markanın sosyal medyadaki yeni yüzlerinden biri olma şansını yakalayacak.

Ülker Oneo’nun içerik üretmek isteyenlere ilham vermek amacıyla tasarladığı Oneo Ferah Stüdyo kapılarını açtı. Emaar AVM’de markanın Pazarlama Direktörü Tuba Akyüz’ün ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, Oneo’nun marka yüzü ünlü oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile sosyal medyanın sevilen içerik üreticilerinden Kartal Gökberk ve Ceren Yaldız katıldı. 8-9 Kasım tarihlerinde iki gün boyunca Emaar AVM’de içerik üreticileriyle buluşan stüdyo, yıl boyunca üniversiteler başta olmak üzere farklı lokasyonlarda konumlanarak, içerik üretmek isteyenlere ilham vermeye devam edecek. Her durakta çekilen içerikler arasından seçilecek üç içerik sahibi, Kartal Gökberk ile içerik çekme şansı yakalayacak. Ayrıca bu içerikler markanın sosyal medya hesaplarında paylaşılacak. Stüdyonun Türkiye genelindeki yolculuğu tamamlandıktan sonra tüm duraklarda en çok beğeni alan içerik sahibi ise markanın dijital reklam filminde Eser Yenenler ile yer alma şansı yakalayacak. Stüdyonun gelecek durakları ve etkinlik takvimiyle ilgili güncel bilgiler "oneoferahstudyo.com" web sitesi ve "ulkeroneo" Instagram hesabı üzerinden duyurulacak.

"Oneo, ferahlığı bu kez ilham ve yenilikle buluşturdu"

Markanın Pazarlama Direktörü Tuba Akyüz, sakız sektörünün güçlü oyuncularından olan markalarının ferahlığı bu kez Türkiye’de öncü bir projeyle buluşturduğunu belirterek, "Markamız için yemek sonrası ferahlık temasını iletişimimizin merkezine yerleştirirken, tüketicilerin günlük yaşamındaki bir alışkanlığı, güçlü bir marka duygusuna dönüştürdük. Bunun için dijital dünyada yürüttüğümüz enerjik ve eğlenceli kampanyalarla bu bakışımızı daha da güçlendirdik. Bugüne kadar sosyal medyada gençlerle kurduğumuz yakın ilişki, Oneo’nun enerjisini, mizahını ve samimiyetini doğrudan yansıttı. Şimdi de bu konumlandırmamızı bambaşka bir boyuta taşıyan yeni projemizle ferahlık hissini bu kez içerik üretmek isteyenler için ilham ve yeni fikirlerle birleştirerek, Oneo Ferah Stüdyo’yu hayata geçirdik. İçerik üretimi için gerekli tüm donanıma sahip bu stüdyo, içerik üreticilerini teşvik ederek ilham veren bir buluşma noktası olacak. Marka yüzü Eser Yenenler ve içerik üreticileri Kartal ile Ceren’in de katkılarıyla markamızın ferahlığını dijital dünyada ilham veren bir deneyime dönüştüreceğiz. Ferahlığı içeriklerine taşıyıp yenilikçiliği göstermek isteyen herkesi Oneo Ferah Stüdyo’da içerik üretmeye davet ediyoruz" dedi.

Stüdyonun açılışına katılan ünlü oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, "Marka yüzü olarak böylesine yenilikçi ve ilham verici bir projede yer almak benim için gerçekten çok keyifli. Oneo, mobil içerik üretim stüdyosu projesiyle ferahlığını içerik üreticileriyle buluşturuyor. Ferah Stüdyo, üretmek isteyen herkes için fikirlerin yeniliklerle buluştuğu ilham verici bir alan sunuyor. Hep birlikte çok keyifli bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum. Özellikle en iyi videonun sahibini tanımak ve onunla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.