Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim’ı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Leo Scienza’nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Honsak’ın kafa vuruşu sonrası top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
68. dakikada rakipten kaptığı topta araya giren Crespo, savunmanın arkası yerden pasını çıkardı. Topla buluşup ceza sahasına giren Piatek, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sol çaprazda Föhrenbach’ın yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Marco Guida, Davide Imperiale, Alessio Berti
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Kemen, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 24), Crespo, Deniz Türüç (Keny dk. 74), Davidson (Emre Kaplan dk. 86), Piatek (Pelkas dk. 86)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Heidenheim: Eicher, Busch (Traore dk. 72), Maloney (Föhrenbach dk. 61), Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Leo Scienza (Negele dk. 61), Beck, Wanner (Schöppner dk. 30), Breunig (Honsak dk. 30)
Yedekler: Feller, Gimber, Janes
Teknik Direktör: Frank Schmidt
Goller: Deniz Türüç (dk. 6), Crespo (dk. 18), Piatek (dk. 68) (Başakşehir), Honsak (dk. 61) (Heidenheim)
Sarı kartlar: Piatek (Başakşehir), Maloney, Schöppner, Eicher (Heidenheim)