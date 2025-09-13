Erzurum’da lösemi teşhisi konulan ve sonrasında ilik nakli yapılan yedi yaşındaki Sıraç Bayraktutar’a köy okulu çocukları ve Kızılay gönüllüleri uçurtma sürprizi yaptı.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri, lösemi teşhisi konulmasının ardından ilik nakli yapılan 7 yaşındaki Sıraç Bayraktutar’ı yalnız bırakmadı ve ona moral olması için bir program düzenledi. Lösemi tanısı konulan Sıraç Bayraktutar, 3 yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından ilik nakli oldu. Olumlu geçen nakil sonrası, kendisine destek olmak isteyen Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri, onu ve ailesini bir köy okulunun bahçesinde misafir etti, çocuklar hep birlikte uçurtma uçurdu ve pamuk şekeri yediler. Bu arada bir hayırsever işadamı da Sıraç’a dizüstü bilgisayar hediye etti.

Köy çocukları da sevindi

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova Mahallesi’nde Kızılay amblemli uçurtmalar uçuruldu, gökyüzü renklendirildi. Dağıtılan uçurtmaları gökyüzüne uçurulurken, çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Tedavi süreci devam eden ve hijyen noktasında hassas bir dönem geçirmesi nedeniyle etkinliği uzaktan izleyen Sıraç Bayraktutar, çok mutlu olduğunu söyledi.

"Ona destek olmak istedik"

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Başkanı Muhammet İkbal Çiçek, 3 yıl önce tanıdıkları Sıraç’a ilik nakli yapıldığını belirterek "Onu ve ailesini bu hassas dönemde desteklemek istedik. Çocuklarımızla uçurtmalar ve pamuk şekerlerle Sıraç’ın iyileşmesini kutladık. Sıraç’la 3 senede can bağı oluştu. Çok şükür bir sene daha dikkatli olursa bundan sonra Sıraç hayatına güzel bir şekilde devam edecek. Çocuklarımızla birlikte burada destek olup iyileşmesini kutlamak istedik" dedi.

"Çocuğum çok mutlu oldu"

Sıraç’ın annesi Serpil Bayraktutar, çocuklarına zorlu bir süreç sonrası ilik nakli yapıldığını ve olumlu sonuçlandığını vurgulayarak "Kızılay gönüllülerine çok teşekkür ederim. Bize çok güzel bir sürpriz yaptılar. Sıraç çok sevindi, biz çok sevindik. Çok mutlu olduk. Bu hastalıkta mutluluk çok önemli. Çok zorlu bir süreç. Nakil süreci çok zorlu. Bizlere bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Tüm çocuklar şifa bulur inşallah" şeklinde konuştu.