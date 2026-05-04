Afyonkarahisar'da karlı yolda kayan 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G., idaresindeki 03 FD 450 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.K.'nin kullandığı 51 ADT 357 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazaya 06 DU 2173 plakalı araçta karışında 3 araç bir birine girdi. Kazada 3 araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.