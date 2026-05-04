Afyonkarahisar'da aniden bastıran yağmur ve kar yağışı sonrası kara kış adeta geri dönerken, kentte hava sıcaklıkları da sıfır derecelere kadar düştü.

Kentte geçtiğimiz cumartesi günü başlayan yağmur dün akşam saatlerinde kar yağışına dönerken, yağış bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağış özellikle şehir bağlantı yollarında ulaşıma olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı karayolları ile birlikte İl Özel İdaresi ekipleri sabaha kadar yoğun mesai harcayarak yolları açık tutmak için mücadele etti.

Meteorolojiden alınan verilerek göre, yağışın yağmur şeklinde gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların ise 1 ile 4 derece arasında olması bekleniyor.