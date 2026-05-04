Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Küçük Kızlar Bölge müsabakalarında Afyonkarahisar Yunus Emre Ortaokulu ikinci oldu.

Elde edilen bu sonuçla birlikte Yunus Emre Ortaokulu, Sivas'ta gerçekleştirilecek Okul Sporları Floor Curling Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil etme hakkı kazandı.

Kazanılan başarıyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise 'Öğrencilerimiz ile beden eğitimi öğretmenleri Sevgi Öz ve Semiha Çavuşoğlu'nu tebrik eder, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar dileriz' ifadelerine yer verildi.