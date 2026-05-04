Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan volkanik arazide yer alan lav tüpü mağaralarına girme fırsatı bulan öğretmenler, eşsiz güzelliğiyle mest eden mağaraları görme fırsatı buldular.

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede hizmet eden öğretmenlerine yönelik doğa yürüyüşü faaliyetlerinin ikincisini volkanik arazide gerçekleştirdi. Volkanik Haydarlar Gölü'nden başlayan yürüyüş, yağmurlu havaya rağmen büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Siyah lav kayalıkları arasında dikkat ve sabır gerektiren parkurda ilerleyen öğretmenler, ilk molayı Ardıçlı Delikli Ören'de bulunan lav tüpü mağaralarında verdi. Tulumlarını giyerek dar bir dehlizden içeri giren öğretmenler, doğanın eşsiz bir güzelliği olan lav tüpü odalarıyla karşılaştı. Zorlu şekilde girişi dar olan mağaralardan girmeyi başaran öğretmenler, heyecan içerisinde keşif yaşadılar. Mest eden güzelliğiyle keşfedilmeyi bekleyen lav tüpü mağarasını görme fırsatı bulan öğretmenler, Ilıca Gölü'nde dinlenerek doğanın huzurunu doyasıya yaşadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, 'Medeniyetler şehri Hatay'ımızın Hassa ilçesindeyiz. Hassa'da Haydarlar Gölü'nde ve Mazmanlı dediğimiz bölgede binlerce yıldır oluşan lav oluşumlarıyla kaplı arazide doğa gezisi yaptık. Doğasıyla, havasıyla ve insanıyla muhteşem yerler. Herkesi Hatay'ı tanımaya ve görmeye davet ediyoruz' dedi.

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, öğretmenlerin gezide stres attığını belirterek 'İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan öğretmenlerin sosyal olarak çevremizdeki kültürel varlıkları tanımaları ve aynı zamanda gezi amaçlı tur düzenledik. Amacımız öğretmenlerimizin çevrelerini tanımaları ve bölgemizin turistik özelliklerini görmeleri. Hafta sonunu değerlendirerek stresten uzak bir yürüyüş gerçekleştirdik. Son zamanlarda öğretmenlerimizin üzerindeki sosyal baskıların azalması için amaçlanmış ve planlanmış gezilerimizin ikincisini yaptık. İnşallah bundan sonra da devam edecek' dedi.

'Yıllardır burayı anlatıyorum, görmemiştim ve canlı olarak görmek iyi oldu'

Öğretmen Engün Güven, yıllardır derslerde öğrencilerine anlattığı mağarayı görme fırsatı bulduğunu belirterek, 'Coğrafya öğretmeniyim, yıllardır derslerde anlattığım Hassa ilçesi Mahlutlu mağaralarındayız. Bugün burayı bire bir görmek nasip oldu. İnşallah ilk fırsatta öğrencilerimi de gezi şeklinde buraya getireceğim. Her öğrencim, burayı gelsin görsün istiyorum. Yıllardır burayı anlatıyorum, görmemiştim ve canlı olarak görmek iyi oldu' dedi.