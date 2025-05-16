U15 Türkiye Şampiyonasının 1’inci kademe müsabakalarına Bilecik ev sahipliği yaparken, ilk gün renkli karşılaşmalara sahne oldu.

U15 Türkiye Şampiyonasının 1’inci kademe müsabakalarının Bilecik etabında 6 takım katılırken, A ve B gruplarında 3’er takım yer aldı. Geçilen kuralar sonrasında A grubunda Büyük Çekmece Gençordu Spor, Bursa Fethiye İdman Yurdu, Eskişehir Şekerspor, B grubundan İstanbul Dudulluspor, Kocaeli Yeşilovaspor, Bursa Yenikaramanspor yer aldı. A Grubunda Büyük Çekmece Gençordu- Bursa Fethiye İdman Yurdu İstasyon Sentetik Sahada karlı karşıya kaldı. Müsabakayı Büyük Çekmece Gençordu 1-0 kazandı. Aynı statta oynanan B grubu mücadelesinde ise; İstanbul Dudulluspor ile Kocaeli Yeşilovaspor karşı karşıya geldi. Maçı İstanbul Dudulluspor 5-1 kazanması bilgi. Turnuvanın ikinci gününde bugün saat 17:00’da Bursa Yenikaramanspor- Kocaeli Yeşilovaspor karşı gelirken, 18:30’da ise Eskişehir Şekerspor- Bursa Fethiye İdman Yurdu arasında oynanacak.

Müsabakaları Bilecik ASKF Nusret Tosun da izledi.