Bilecik U13 gençler ligi 3. haftasında Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü, 1299 Bilecik Spor’u 2-1 yendi.

Bilecik sentetik sahada oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım gol bulamadı. Maçın ikinci devresinde dakika 45’te Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü oyuncusu Recep Emin Gergin attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Dakika 55 ’ te 1299 Bilecik Spor oyuncusu Uras Güneş beraberlik golünü attı. Dakika 60’ta Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü oyuncusu Recep Emin Gergin gölü buldu. 2-1 Bu dakikadan itibaren maçta başka gol olmayınca Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maç sonrası açıklama yapan Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü Başkanı Yasin Aykol ;"Çok önemli haftada en önemli sayılabilecek bir maçı kazanarak bizleri sevindiren onurlandıran tüm çocuklarımızı tebrik ederim. Terinize emeğinize ayaklarınıza sağlık" dedi.