Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır’daki Mehmetçiği ziyaret etti.

Iğdır’da gece yarısı sokak kavgasında yumruklar havada uçuştu Iğdır’da gece yarısı sokak kavgasında yumruklar havada uçuştu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgilere yer verildi: "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 6 Haziran 2025 tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır’daki 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı Ziyaret Hudut Karakolu’na gitti. Hudut karakolunda görevli Mehmetçiklerle görüşen Orgeneral Bayraktaroğlu, hudut kartallarının Kurban Bayramı’nı tebrik etti."

Kaynak: İHA