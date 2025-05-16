Erzurum’un sevilen simalarından, hukukçu ve avukat Sadrettin Haşıloğlu son yolculuğunda dualarla uğurlandı.

19 Mayıs 1938 günü Erzurum’da dünyaya gelen ve Erzurum Lisesi’nin ardından İstanbul Hukuk Fakültesini bitiren Sadrettin Haşıloğlu, Erzurum Barosuna bağlı olarak 59 yıl avukatlık yaptı. Mesleğinden hiç kopmayan ve her fırsatta genç meslektaşlarına deneyimlerini aktaran Haşıloğlu, iki hafta kadar önce rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Denizli’de tedavisi devam eden Sadrettin Haşıloğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamadı.

Sadrettin Haşıloğlu’nun dostları, meslektaşları ve ailesi Narmanlı Cami’de Cuma namazı sonrası son görevlerini yaptılar. Cenaze namazı sonrası merhumun naaşı Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Şennur Hanımla evli olan Sadrettin Haşıloğlu’nun Selçuk, İlknur ve Berra isimli üç evladı, dört torunu var.