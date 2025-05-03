Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Afetler toplumun tüm kesimlerini etkiliyor olsa da, özellikle tarım kesimi bu durumdan çok daha ağır şekilde etkileniyor" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyet, Gaziantep’te zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu. Şehitkamil ilçesindeki Antep fıstığı ve zeytin üreticileri ile vatandaşlarla buluşan Bayraktar, zirai donun birçok üründe verim kaybının yaşanacağını söyledi.

"Son yıllarda doğal afetlerin sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor"

Son yıllarda doğal afetlerin sayısının arttığını söyleyen Bayraktar, "Afetler artmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda doğal afetlerin sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor. 2014 yılında yaklaşık 500 olan afet sayısı, 2024 yılında bin 257’ye ulaştı. Görünen o ki, 2025 yılında da bu sayı artmaya devam edecek. Afetler toplumun tüm kesimlerini etkiliyor olsa da, özellikle tarım kesimi bu durumdan çok daha ağır şekilde etkileniyor. Tarımsal üretim, bitkisel üretim, meyvecilik bu afetlerden zarar görüyor ve üreticiler mağdur oluyor. İklimsel değişimlerin etkisiyle mevsimsel kaymalar artık daha sık yaşanıyor. Ocak ayından itibaren ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Beklenen yağışlar ve kar gelmedi. Oysa kar, hem yer altı sularının beslenmesi hem de barajların dolması açısından büyük önem taşıyor. Ocak ve Şubat aylarında yağış olmayınca, üstüne bir de don olayları yaşandı. Özellikle Kilis, Adana ve Hatay gibi illerimizde yaşanan don olayları, birçok meyve bahçesinde ciddi zararlara yol açtı" dedi.

"Mart ayında da yağışlar yetersizdi"

Bayraktar, "Mart ayında da yağışlar yetersizdi. Ancak Nisan ayının başında gelen yağışlar buğday üretimi açısından umut vericiydi. Fakat ardından kar yağdı ve hemen sonrasında don olayları tekrarlandı. Bu noktada sadece afetlerin sayısı değil, şiddeti de artmaya başladı. Sıcaklıkların -15 ila -20 derecelere kadar düşmesi, alınan tüm önlemlere rağmen bitkilerde ciddi zararlara neden oldu. Antep bölgesi de bu afetten olumsuz etkilendi. Özellikle fıstık, üzüm ve ceviz bahçelerinde büyük kayıplar yaşandı. Böylesine büyük bir afeti daha önce ne biz gördük, ne de yaşlı çiftçilerimiz hatırlıyor. Bu nedenle bu afeti, tarihimizin en büyük tarımsal afetlerinden biri olarak değerlendirmek mümkün" ifadelerini kullandı.