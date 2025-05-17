Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklığın tarımsal üretimde yol açtığı zararları yerinde tespit etmek üzere, inceleme turuna başladı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklığın tarımsal üretimde yol açtığı zararları yerinde görmek amacıyla, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Kapaklı Mahallesi’nde kuraklıktan etkilenen, arpa ve mercimek tarlalarında incelemelerde bulundu. Şanlıurfa’nın yanı sıra Batman, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır’ı kapsayan incelemelerde bulunan Bayraktar, "Bölgede kuraklık bitkisel üretimde verim kaybına sebebiyet verecek derecede" dedi. Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti:

"Doğal afetler ülkemizi fevkalade olumsuz etkiliyor, doğal afetlerin sayısı son yıllarda giderek artıyor, 2014 yılında 400 civarında olan doğal afet sayısı 2024 yılına geldiğimizde bin 257 sayısına ulaştı. 2025 yılına da yine doğal afetlerle başladık, bu sayı giderek artıyor. Tabii üretimi açık fabrikada yapıyoruz zaman zaman kuraklık, don, dolu, hortum, aşırı yağışlar gibi doğal afetler tarımsal üretime çok fazla zarar veriyor. Nisan ayında. 65 ilimizde don felaketiyle karşı karşıya kaldık, 22 vilayeti gezme imkânım oldu ve maalesef meyve bahçelerimiz. Don nedeniyle yandı ve bahçelerimiz çok büyük zarar gördü, üreticilerimiz zarar gördü. Üzülerek ifade ediyorum, bu bölgede de kuraklık bitkisel üretimde verim kaybına sebebiyet verecek ve kalitemizin de bir miktar bazı ürünlerde düşeceğini görüyoruz."

"Ne arpa kalmış ne buğday kalmış ne mercimek kalmış"

Ekim başından nisan sonuna kadar yağış rejimine bakıldığında bu Güneydoğu Anadolu bölgesinin yeterli yağış almadığına değinen TZOB Başkanı Bayraktar, "Ekim’den, Nisan sonuna kadar ki mayıs ayı geldi, mayıs ayının da ortalarına geldik, yine bu bölge yeterli yağışı almadı. Güneydoğu Anadolu bölgesi, buğday üretiminin tek başına yüzde 20’sini gerçekleştiriyor, arpa üretiminin yüzde 15’ini gerçekleştiriyor, Güneydoğu Anadolu bölgesi mercimek üretiminin yüzde 80’ini tek başına gerçekleştiriyor, fakat bu kuraklık buğday, arpa ve mercimek üretiminde maalesef arzu ettiğimiz üretim rakamlarının altına düşmemize vesile olacak, bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Yine bu ürünlerde hem verimlilikte hem kalitede düşme bekliyoruz. Şanlıurfa ilimizdeyiz, Şanlıurfa ilimizde bu ürünlerde yani buğday üretiminde arpa üretiminde ve mercimek üretiminde çok önemli üretim merkezlerimizden bir tanesi. Oda başkanlarımızdan aldığımız bilgilere göre, bugün bu sahada da görüyoruz, kuru alanda buğday üretiminde, mercimek üretiminde ve arpa üretiminde yüzde 100’lere varan zarar var. Yani ne arpa kalmış ne buğday kalmış ne mercimek kalmış. Bu ürünlerde bütün Güneydoğu’da ciddi manada zarar var ve tarlalarımız yanmış görünüyor" diye konuştu.

"Gençlerimizi tarımda tutamıyoruz"

Üreticilerin bu zararla alakalı ve bu afetle alakalı da beklentileri olduğuna değinen Bayraktar, tarımda, nüfusun yaşlandığını kaydederek, "Tarımda nüfusumuz 59 geldi, seneye bu 60 olacak gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. 18-32 yaş arası gençlerimiz bugün yüzde 5’ler mertebesinde. Gençleri tarımda tutmazsak bu ülkenin gıda güvenliğini sağlayamayız, bunu net olarak buradan ifade ediyorum. Bu afetler, Allah korusun birtakım göçlere neden olabilir, işte bu manada eğer bu bölgelerin göç vermesini istemiyorsak çiftçimize sahip çıkacağız. Bu afetlerde çiftçimiz devleti yanında görmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu üyelerimizle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız ziyaretlerde bu afetlerle ilgili bilgi verdik" ifadelerini kullandı.