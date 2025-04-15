Ağrı’nın Tutak İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama töreni ilk olarak 15 Temmuz Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasiyla başladı.Gerçekleşen çelenk sunma programına Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, Cumhuriyet Savcısı Burak Aydın, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Tutak Belediyesi Başkanlığı tarafından Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda program düzenlendi. Programa Ağrı Vali yardımcısı Recep Aydın, Tutak ilçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan,Ak parti ilçe başkanı Mehmet Sayan, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın İlçe Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Yerel Şairler, Halk Ozanları, Kars Kafkas Ekibi ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Programda konuşma yapan Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, ’Tutak için 14 Nisan gurur günüdür. Bundan tam 107 yıl önce milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi burada Tutak’ta da tezahür etmiş ve milletimiz bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamış ve büyük bir destan yazmıştır. Bugün millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, aynı duyguları taşımanın ve yaşamanın, tasada ve sevinçte bir olmanın, "Önce Vatan" demenin, önce zafere, sonra da kıvanca dönüştüğü günü yaşıyoruz. Bu uğurda can veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün Tutak halkı ve Tutaklı hemşerilerimin 107.kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun’ dedi.