Ağrı’nın Tutak ilçesinde ?Tutak İlçe Müftülüğü 2025 Aile yılı etkinlikleri çerçevesinde, kadınlara yönelik "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konulu konferans düzenledi.

Tutak Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Kadınlar yoğun ilgi gösterdi. konferansa konuşmacı olarak Ağrı İl Müftü yardımcısı Lütfiye Ötken katıldı. Ötken yaptığı konuşmada, Kur’an ve Sünnette Aile Modellerinden örnekler vererek " mutlu bir aileye sahip olmak için ihtiyacımız olan ip uçlarını Kur’an ve Sünnetin huzur dolu ikliminde görebiliyoruz. Bunun için Kur’an-ı Kerimde örnekleri sunulan Peygamberlerin aile hayatlarını ve özelde Hz. Peygamber’in aile içi davranışlarını örnek almalıyız. Bu kapsamda ailelerimizi her alanda güçlü kılmak adına, İslam’ın bize örnekliğini sunduğu ailelerden hareketle günümüze ışık tutması için tespitlerimizi paylaşmaya gayret edeceğiz" dedi.

Konferans Ötken’in mutlu bir aile için verdiği tavsiyelerle sona erdi.