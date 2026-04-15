Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan saldırıda hayatını kaybedenler arasında yer alan 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in ailesinin Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, yaşanan saldırı sonrası hayatını kaybeden küçük Adnan'ın acı haberi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan yakınlarını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil için memleketinde büyük üzüntü yaşanırken, yakınları ve vatandaşlar acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.