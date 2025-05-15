Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, TÜİOSB’nin temel alanında, ihracatçı tarım ve gıda ürünleriyle ilgili sanayicilerin yer alacağını belirterek, "Genişleme alanında ise orta ve yüksek teknoloji üreten tüm karma sektörler yatırımcı olabilecekler" dedi.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Başkan Vekili Armağan Öner’in de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Tarsus’un Kurbanlı mevkiinde inşası devam eden bölgenin alt yapı çalışmaları ve gelinen son durum hakkında gazetecilere bilgi verdi. Bölgede toplam yatırım büyüklüğünün 1 milyar doları aştığını belirten Akyürek Balta, Organize Sanayi Bölgeleri projesi kapsamında, altyapı finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan TÜİOSB’nin, Türkiye’nin ilk yeşil doğan organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıdığını söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatının tüm kriterlerini karşılayan bölgenin Endüstri 4.0 felsefesine uygun olarak kurgulandığına dikkat çeken Gül Akyürek Balta, "Dünyadaki son gelişmeler doğrultusunda, ’üçüz dönüşüm’ün en önemli adresi olacak bölgenin altyapı çalışmaları bu yıl sonunda tamamlanacak" diye konuştu.

Fabrika inşaatları başladı

TÜİOSB’de altyapı çalışmalarının bu yıl içinde bitirilerek üretime geçilmesinin hedeflendiğini ifade eden Gül Akyürek Balta, "TÜİOSB’de inşaat ruhsatı alan yatırımcılar fabrika inşaatlarına başladı. Bu yıl içerisinde alt yapısı tamamlanacak olan bölgemizde 15 yatırımcımız inşaat ruhsatını aldı" dedi. Fabrika inşaatlarına başlayan yatırımcıların yanı sıra bir yatırımcının fabrika inşaatını tamamladığını, yıl sonuna kadar birçok yatırımcının fabrikalarını devreye almasını beklediklerini vurgulayan Gül Akyürek Balta, şöyle devam etti: "Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin kuruluşu ortalama 10 yılda tamamlanabiliyor. Biz 7’nci yılın sonunda temel alt yapının büyük bir kısmını neticelendirerek, üstelik sanayi parsellerinde yatırımcının inşaata başlayabileceği şekilde hafriyat ve taş duvar çalışmalarını tamamladık. Ardından, 2. ve 3. genişleme alan çalışmalarımızı da gerçekleştirdik. 2018’de 58 hektar olarak faaliyete geçen bölgede, 60 hektarlık ikinci genişleme alanı ile 2022’de 118 hektara, 2025’te ise 108 hektarlık üçüncü genişleme alanı ile 226 hektar genişliğe ulaştık. Türkiye’nin en hızlı genişleyen OSB’si olduk"

"Ek alanımızı karma sektörlere açma kararı aldık"

Gelen yoğun talep nedeniyle ek alan tahsis süreçlerinin tamamlandığını ve 3’üncü genişleme alanı çalışmalarının devam ettiğini belirten Akyürek Balta, "TÜİOSB’ye gelen yoğun talepler karşısında ek alan tahsis süreçlerini tamamladık ve ek alanımızı karma sektörlere açma kararı aldık. Bilindiği üzere TÜİOSB’nin temel alanında, ihracatçı tarım ve gıda ürünleriyle ilgili sanayiciler yer alacak, genişleme alanında ise yüksek teknoloji kullanacak ve ihraç edecek, orta ve yüksek teknoloji üreten tüm karma sektörler yatırımcı olabilecekler. 108 hektarlık 3. genişleme alanına 50 başvuru var. Yatırımcıların tamamı ihracatçı sanayicilerden oluşuyor. Burada Yeşil OSB kriterlerine uygun yatırım yapacak tüm sektörlere yer verilecek" dedi.

Sanayiciye anahtar teslim fabrika parseli

Sahada temel alt yapı çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandığını belirten Gül Akyürek Balta, "Dünya Bankası Finansmanlı Temel Altyapı projesiyle, yatırımcılara optimize edilmiş sanayi parselleri sağlanıyor. Diğer bir ifadeyle yatırımcılara anahtar teslim parsel veriyoruz" ifadelerini kullandı. TÜİOSB’de kurulacak sistem ve merkezlerle yatırımcılara, optimum avantajlar sağlanacağını ifade eden Akyürek Balta, yatırımcılar için sağlanacak avantajları anlattı.

"Sahanın 300 hektara çıkmasını hedefliyoruz"

Hem yerli ve hem yabancı birçok markayı TÜİOSB sahasında ağırladıklarını belirten Gül Akyürek Balta, "TÜİOSB’ye ağırlıklı olarak Mersin bölgesinden yatırımcı alıyoruz. Toplam yatırımın yüzde 50’si Mersin bölgesinden diyebiliriz. Ayrıca İstanbul’dan Ankara’ya Bursa’dan Giresun’a geniş bir yelpazede yatırımcılarımız var. Hatta yurt dışından da yatırımcılarımız var. Gelecekte bazı kıymetli markalara da yer vereceğimizi düşünüyoruz. Müjdeleri ilerleyen zamanlarda vereceğiz" diye konuştu.

TÜİOSB’nin kuruluşundan bugüne çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne işaret eden Akyürek Balta, "Biz 7 yılda 3. genişleme alanı ile 226 hektarlık alana ulaştık. Türkiye’nin en hızlı genişleyen OSB’siyiz. Fabrikaların inşaatlarının da yapımının sürdüğü OSB’de yıl sonu üretime başlama hedefimiz var. 3 etaptan oluşan OSB’mizde 74 hektarlık 4. etap genişleme planımızla sahanın toplam 300 hektara ulaşmasını hedefliyoruz" dedi

Hedef, 100 fabrika 10 bin istihdam

Amaçlarının, Çukurova Bölgesi ve ülke ekonomisine azami katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Gül Akyürek Balta, "Mersin bölgesinin ve ülkemizin en çevreci bölgelerinden biri olmak için yola çıktık. Yatırımcılarımıza ihracatta rekabet üstünlüğü sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. En az 100 fabrika ve en az 10 bin kişilik istihdam hedefimiz için 1milyar doların üstünde yatırım ile yıllık ihracat rakamlarımızı 500 milyon doların üstüne çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Sunumun ardından gazeteciler, çalışmaların sürdüğü TÜİOSB sahasını gezdi.