Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Porsuk Çayı üzerinde 2009 yılından bu yana sürdürülen gondol ve bot turlarında, 2024 yılı ile bu yılın ilk 5 ayında toplamda 313 bin 892 kişi taşındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında başlatılan ve Eskişehir turizmine önemli katkılarda bulunan gondol ile bot turları kente gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşların içeresine bindiğine mutlaka fotoğraf çekindiği bot ve gondollarda geçtiğimiz yıl ile bu yılın ilk 5 ayında toplamda 313 bin 892 kişi Porsuk Çayı’nı gezdi. Porsuk Çayı üzerinde vatandaşların turlamasına imkan sağlayan ve İtalyan’ın Venedik şehrini andıran gondollarla 2024 yılında 138 bin 723 kişi, 2025’in ilk 5 ayında 28 bin 840 turist tur atarken, bahse konu sürede 167 bin 563 kişi Porsuk Çayı’nı gezmiş oldu.

Gondollar göre tek seferde daha çok turist ağırlaya bilen botlar ise geçtiğimiz yıl 115 bin 903 kişiyi, bu yılın ilk 5 ayında ise 30 bin 426 kişiyi gezdirdi. Yine bahse konu zaman diliminde botlarla 146 bin 329 kişi Porsuk Çayı’nı botlarla gezdi. Geçtiğimiz aylarda Porsuk Çayı Dip temizliğinden dolayı rakamların düştüğü aktarılırken, bu rakamların yaz aylarının da gelmesiyle ilerki aylarda katlanarak artacağı tahmin ediliyor.

"Keşke gece seferleri de olsaydı"

Gondolla tur atan Muhammed Uğur Nazlı, "Eskişehir gerçekten çok güzel tasarlanmış bir şehir, Anadolu’nun incisi. Ben İstanbul’dan geldim ve bu kadar kısa bir sürede bu kadar yoğun bir temaya şahit olmak gerçekten çok güzeldi. Evet, birçok şehrin içerisinden bir nehir geçiyor ama hiçbirinde böyle bir tasarım görmedim. Çok keyifli ve eğlenceliydi, keşke gondol turu daha uzun olsaydı ve hatta keşke gece seferleri de olsaydı, öyle çok daha güzel ve romantik bir anı olur" dedi.

Porsuk Çayı’nı turlamanın çok güzel bir his olduğuna dikkat çeken Arif Özışık, "Gondol çok keyifliydi, herkese tavsiye ederim. Özellikle sıcak havalarda çok güzel bir aktivite oluyor bizim için. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bize bu imkânı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.