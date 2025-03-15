Protez Bölümü, Türkiye’de uygulama derslerini laboratuvar ortamında ve ampute hastalarla işleyen tek okul oldu.

Ortez ve Protez Uygulama Laboratuvarı’nı kuran hayırsever iş insanı ve Uzman Fizyoterapist Mustafa Düger, haftada iki defa ampute hastaları getirerek öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunduklarını belirtti. Türkiye’de tek olan bu eğitim modeli sayesinde ülkenin en iyi protez teknisyenlerinin yetişeceğini ifade eden Düger, "Eğitim gören öğrenciler, hem okulun kalitesi hem de hasta üzerinde uygulama yapma fırsatı ile mesleklerinde bir adım önde olacak. Bu sayede iş bulma imkanları artacak, yurt dışında çalışma imkânları genişleyecek" dedi.

Özel, devlet ve vakıf üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin genellikle ampute hasta üzerinde uygulama yapma şansı bulamadığını vurgulayan Düger, "Biz burada birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize her hafta ampute bireylerden ölçü alıp modelleme yapma, giyilecek soketi hazırlama ve protez üretme imkânı sunuyoruz. Sektörde büyük bir personel açığı var. İyi uygulama eğitimi alan öğrenciler, yurt içinde ve yurt dışında yüksek maaşlarla iş bulabilecek" ifadelerini kullandı.