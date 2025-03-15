Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programına katıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda 14 Mart Tıp Bayramı kutlama programı gerçekleştirildi. Programa katılan Vali Hüseyin Aksoy, törene iştirak etti. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, video gösterimi ve açılış konuşmalarıyla başlayan programda Vali Aksoy bir konuşma yaptı. Aksoy, konuşmasında tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Program, Vali Aksoy ve diğer protokol üyeleri tarafından emekli olan hekimlere teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.