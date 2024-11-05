Denizli Büyükşehir Belediyesi, 7-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin renkleri sanat şehri Denizli’de buluşuyor sloganıyla yapılacak şampiyonaya 47 ilden 2 bin 500 sporcu katılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile düzenlenecek Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası 7-16 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek yarışmalara 47 ildeki 80 kulüpten yaklaşık 2 bin 500 sporcu ile kulüp yöneticileri ve antrenörler katılacak. Düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda yapılacak yarışmalarda halay, horon, zeybek, Kafkas, bar, karşılama, kaşık ve Teke yöresi gibi halk oyunları sergilenecek. Şampiyonanın korteji ise 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 17.00’de Denizli Valiliği önünden başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilecek kortejin sonunda gruplar en güzel oyunlarını Delikliçınar Meydanı’nda sergileyecek.

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Programı

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda 16 Kasım’a kadar sürecek ve tüm vatandaşların davetli olduğu Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası programı ise şöyle: 08 Kasım 2024 Cuma saat 18.00’da Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dal, 09 Kasım 2024 Cumartesi saat 18.00 Gençler Geleneksel Düzenlemesiz Dal, 11 Kasım 2024 Pazar saat 18.00 Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dal, 12 Kasım 2024 Pazartesi saat 18.00 Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal, 13 Kasım 2024 Salı saat 18.00 Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal, 14 Kasım 2024 Çarşamba saat 18.00 Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal, 15 Kasım 2024 Perşembe saat 18.00 Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz Dal, 16 Kasım 2024 Cuma saat 18.00 Büyükler Geleneksel Düzenlemeli Dal şeklinde duyuruldu.

Başkan Çavuşoğlu’ndan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çok özel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu kapsamda 47 ilden 2 bin 500 sporcuyu ağırlayacaklarını söyledi. 47 ilden Denizli’ye gelen 80 kulübün sporcularının halaydan horona, zeybekten Kafkas oyunlarına kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin tüm kültürel renklerini yansıtacağını kaydeden Çavuşoğlu, “Çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyor, Türkiye’nin renkleri sanat şehri Denizli’de buluşuyor, sloganıyla düzenleyeceğimiz Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’na tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.