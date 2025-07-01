DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Serinhisar MYO’nun Türkiye’de ilk ve tek olan Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Programı ilk mezunlarını verdi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Serinhisar Meslek Yüksekokulu (MYO), 2024-2025 akademik yılı mezunlarını görkemli bir törenle geleceğe uğurladı. Ayrıca Türkiye’de ilk ve tek akademik program olan Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Programı da bu yıl ilk mezunlarını verdi. Törene Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İnel, Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Ovalı, Hayırsever İş İnsanı Cevriye Esen’i temsilen Nizamettin Ekiz ve Serinhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Engin Tan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, idari personel ve mezun öğrenci aileleri katılım gösterdi. Tören, okul birincisi Nuray Yönezer’in tüm mezunlar adına yaptığı duygu dolu konuşma ve ismini mezuniyet kütüğüne çakmasıyla başladı.

Serinhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Engin Tan, yaptığı açılış konuşmasında öğrencilere sundukları nitelikli akademik eğitimin altını çizdi. Tan, "Amacımız; vatanına ve milletine hizmet edecek, mesleğinde başarılı, dürüst, idealist ve çalışkan bir nesil yetiştirmektir. Serinhisar MYO ailesi olarak bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalıştık" ifadelerini kullandı.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İnel ise gençlere kariyer yolculuklarında emekle ve emin adımlarla ilerlemelerini tavsiye ederken, bu süreçte en büyük destekçileri olan ailelere de teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediye ve belgeleri takdim edildi. Törenin en coşkulu anları ise tüm mezunların sahneye davet edilerek mezuniyet belgelerini alması ve ardından keplerini hep birlikte havaya fırlatmasıyla yaşandı. Protokol üyeleri ve akademisyenler de öğrencilerin bu unutulmaz anına eşlik etti.