Mersin Valisi Atilla Toros, Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş tarafından Vali Toros’a, il genelinde meydana gelen ve ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan orman yangınlarıyla ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı.

Vali Toros, yaptığı açıklamada, orman varlığının korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.

Meteorolojik verilere göre Mersin’de orman yangını riskinin son derece yüksek olduğunu hatırlatan Toros, "Bu nedenle ormanlık alanlara girişler kesinlikle yasaktır. Ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğu. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan özenle kaçınılmalıdır" dedi.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Vali Toros, herhangi bir duman veya şüpheli durum fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden ’112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini belirtti.