Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Sanayi Koridorunda Mersin Zirvesi'nde, Türkiye'nin yeni üretim ve lojistik ekseninde Mersin'in üstleneceği stratejik rol ele alındı.

Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen zirveye Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, oda ve borsa temsilcileri ile çok sayıda sanayici katıldı.

Sanayici-Tedarikçi Buluşmalarıyla başlayan programda KOBİ'ler ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları bir araya gelerek yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Zirvede ayrıca sanayide üçüz dönüşümün finansmanı ve üretimde kurumsal hafıza konularında paneller düzenlendi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel rekabet koşullarının değiştiğini belirterek, Türkiye'nin yüksek teknolojili, katma değerli ve yeşil dönüşüm odaklı üretim anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Mersin'in güçlü lojistik altyapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin yeni sanayi koridorlarında stratejik bir merkez haline geldiğini vurgulayan Çakır, 'Mersin, Türkiye'nin yeni sanayi koridorunda kilit rol üstlenecek. Kentimizin gelecek 50 yılını bugünden planlamak zorundayız' dedi.

İmalat sanayisinde finansmana erişim ve kur politikalarının önemine değinen Çakır, sürdürülebilir ihracat için üretimi destekleyen ekonomik politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Mersin'in Marmara Bölgesine alternatif bir ekonomi merkezi konumunda olduğunu belirten Çakır, Yeni Sanayi Koridorları Projesi kapsamında kentte ihtisas sanayi alanları ve mega endüstri bölgelerinin planlanmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmasında lojistik yatırımlara da dikkat çeken Çakır, Mersin'in alternatif uluslararası ticaret koridorlarının kesişim noktasında bulunduğunu belirterek yeni bir konteyner limanının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

'Mersin iş dünyası olarak yeni konteyner limanının yapımına talibiz' diyen Çakır, söz konusu yatırımın hem sektörde rekabeti artıracağını hem de Türkiye'nin küresel lojistik gücüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Zirvede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Akdeniz ilçesinde 3 bin 500 hektarlık alanı sanayi yatırımlarına açtıklarını belirtirken, Vali Atilla Toros da devletin sanayiye yönelik desteklerinin süreceğini vurguladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'de oluşturulacak yeni sanayi koridorlarında Mersin'in kritik merkezlerden biri olacağını belirterek kentin üretim, ticaret ve lojistik alanındaki potansiyeline dikkat çekti.