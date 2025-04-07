9 günlük tatil sonrasında haftalık çalışmasına 8 Nisan Salı günü (YARIN) başlayacak TBMM Genel Kurulu, İklim Kanunu Teklifi'ni ele alacak.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, bu hafta Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan haftalık gündeme ilişkin İklim Kanunu Teklifi'ne göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak; teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek.

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar idari para cezasına çarptırılacak. Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon TL, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin TL, bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin TL idari para cezası verilecek.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI TBMM'DE

Bu arada resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelecek olan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, 10 Nisan Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek.

TBMM'deki Araştırma Komisyonları'nın gündeminde neler var?

Öte yandan araştırma komisyonlarında tatil sonrası bu hafta faaliyetlerini belirlenen gündemlerine göre yapacak.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinden akademisyenleri dinleyecek, yangın soruşturmasında görevli bilirkişilerden bilgi alacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda ise Adalet Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenler milletvekillerini bilgilendirecek.