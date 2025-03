Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Kültür AŞ tarafından düzenlenen Esma-i Hüsna Hat Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan sergi Hattat Erkan Bakım danışmanlığında Hattat Ahmed El Beşir tarafından hazırlandı. Uzun hazırlık sürecinin ardından tamamlanan sergi 13 Mart’ta kapılarını açarken 28 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini bekleyecek.

Yoğun ilgi ile karşılaşan serginin açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey ve sanatseverler katıldı.

Allah’ın 99 isminin tek tek işlendiği toplam 100 hat eserinin bulunduğu sergi, Ramazan ayına yetiştirildi. Uzun hazırlık süreçlerinin ardından tamamlanan sergi, Türkiye’de divani hat tekniğiyle hazırlanan ilk Esma-i Hüsna sergisi olma özelliğini taşıyor.

"Kültür sanat konuşulunca, her şeyin yolunda olduğunu bize gösteriyor"

Açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiyi oluşturan Hattat Ahmed El Beşir’in yeteneği ile geleceğinin parlak olduğunu aktararak, "Aslında her canlı ölümü tadacak. Aldığımız nefesi ne zaman vereceğimizin garantisi yok ve her canlı ölümü tadacak. Bu bir gerçek. Buna göre yaşamamız lazım. Bunu yaşarken iyiliği çoğaltarak, insanlığı çoğaltarak, merhameti güçlendirerek, arkamızda da karıncalar gibi çalışıp eserler bırakmamız lazım. Burada insana yatırım yapıyorsun. Sanat insanı bir rahatlatıyor, rehabilite ediyor, mutlu ediyor, huzur veriyor, aklı selim, kalbi serin ve zeki bir insan yetiştiriyor. Osmanlı’nın yükselme dönemine bakın, yükselme dönemlerinde kültür sanatın yükseldiği dönem. Kültür sanat konuşulunca, her şeyin yolunda olduğunu bize gösteriyor. Kültür ve sanat dünyamızda yetişen, çok önemli sanatçılar var" dedi.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin geleneklerimize büyük kıymet verdiğini görüyoruz. Bazen bu geleneksel oyunlar, güzel yemekler oluyor. Şimdi de geleneksel bir sanat alanıyla beraberiz. Çok şanslıyız" diye konuştu.

GBB Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar da hat sanatının tarihçesi hakkında bilgi verdi ve serginin hikayesini anlattı. Hattat Ahmed El Beşir ise açılışa gelip destek olanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar kurdeleyi keserek sergiyi resmen açtı. Açılış sonrası birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi gezildi.