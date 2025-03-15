Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın’dan oluşan Erzincan heyeti Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiler.

Ziyarette, Erzincan’ın çevre, şehircilik ve kentsel dönüşüm alanındaki projeleri istişare edildi ve Bakanlığın destekleriyle şehre kazandırılacak yatırımlar değerlendirildi.

Yatırımlar şu şekilde sıralandı:

Ergan Dağı Günübirlik Tesis Projesi

Karakaya Köyü "Yeşil Çermik" Projesi

Girlevik Şelalesi’ni Turizme Kazandırma Projesi

İl Özel İdaresi için yeni yol yapım araçları temini

Ekşisu’dan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine Bisiklet Yolu Projesi

Kızılay-Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamlanması

Vasgirt Deresi Millet Bahçesi’nin bitirilmesi

Erzincan Merkez ve İlçelerdeki Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Projeleri

İlçe ve beldelere destek programları

Belediyenin önemli projelerine destek sağlanması