Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin geçen yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında başlattığı öğrencilere sınırsız toplu taşıma uygulamasından bir yılda 70 bin öğrenci faydalandı. Ayda sadece 250 TL’ye toplu taşımada sınırsız ulaşım sunan sistem, Türkiye’nin en ucuz öğrenci abonman kartı olarak gençlerin bütçesine katkı sağlıyor.

Türkiye’de öğrenci kenti denince akla gelen ilk şehirlerden biri olan Eskişehir, gençlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda duyurduğu "Bas Geç" uygulamasıyla, kentteki öğrenciler ayda sadece 250 TL’ye sınırsız ulaşım imkânına kavuştu. Uygulama, sunduğu ekonomik avantajlarla büyük takdir toplarken, ülke genelindeki en ucuz öğrenci abonman kartı olma özelliğini de taşıyor. Eskişehir’i sırasıyla Konya 290 TL ve Ankara 350 TL abonman kart ücreti ile takip ediyor.

"Binlerce gencimizin bu hizmetimizden yararlandı"

1 yılda 70 bin öğrencinin faydalandığı ve artan yaşam maliyetleri karşısında gençlere nefes aldıran ulaşım desteği, öğrencilerin gündelik yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra Eskişehir’in eğitim kenti kimliğini de pekiştiriyor.

Uygulama olan ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Seçim döneminde gençlerle gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda abonman kart isteklerini bizlere çok iletmişlerdi. Göreve gelir gelmez de ikinci vaadimiz olarak Bas Geç abonman uygulamasını hayata geçirmiştik. Bu geçen 11 aylık sürede de on binlerce gencimizin bu hizmetimizden yararlandığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Gençlerin hem bütçelerine destek olan hem de sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarına imkan sağlayan bu uygulamamız Türkiye’deki en uygun öğrenci abonmanı olarak bizleri de gururlandırıyor." dedi.

Abonman kart uygulamasının kendileri için çok değerli olduğunu belirten gençler ise Başkan Ünlüce’ye uygulama için teşekkür etti.