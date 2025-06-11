Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü tarafından düzenlenen "Mesleki Yemin Töreni", SBF Dekanlık Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Törene, Anadolu Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM) Müdürü Prof. Dr. Özlem Diken, Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği (DKTD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlknur Maviş, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Törenin açılış konuşmasını, Anadolu Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan yaptı. Bölümün gelişim sürecine ve mezunların meslek hayatına hazırlanmasındaki katkılara değinen Özkan, "Bugün, sizden aldığımız ilham, değerler ve rehberlikle yeni mezunlarımızı meslek hayatına uğurlamanın onurunu yaşıyoruz," sözleriyle duygularını dile getirdi.

Törende bir diğer konuşmayı ise Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği (DKTD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlknur Maviş gerçekleştirdi. Konuşmasında mesleğin toplumsal önemine, mezunların sahadaki görevlerine ve etik sorumluluklarına dikkat çeken Maviş, yeni mezunlara başarı dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, dil ve konuşma terapisti unvanını almanın sorumluluğunu üstlenerek mesleki yeminlerini hep birlikte etti. Meslek ilkelerine bağlı kalacaklarını taahhüt eden öğrenciler, törende duygusal anlar yaşadı.

Törenin geleneksel bölümü olan çivi çakma seremonisinde ise bölüm birincisi Gizem Koçak sahneye davet edildi. Sembol niteliğindeki bu ritüelin ardından tüm mezunlar sahneye çağrılarak, öğretim elemanları tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi. Anlamlı tören, mezunların aileleriyle ve hocalarıyla kutlamaları eşliğinde sona erdi.